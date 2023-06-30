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Adana'da silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Adana'da silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki R.A. hastanede hayatını kaybetti. R.A'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki R.A. tedavi gördüğü Çukurova Devlet Hastanesinde öldü.

R.A'nın cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

R.A. ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, motosikletle husumetlileri S.E. ve oğlu M.E'nin bulunduğu sokağa gelmiş, karşılıklı ateş açılması sonucu R.A. S.E. ve M.E. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Gülbahçesi Mahallesi Adli Tıp Kurumu Seyhan Adana Güncel Haberler

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