Adana'da silahlı kavgada bir kişi öldürüldü

Adana'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri bulundu.

Yüreğir Otogarı'nda 12 Temmuz'da Göksel Onmaz'ın (56) öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlının tutuklandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere göre, Göksel Onmaz, otogar içinde bir masada otururken konuştuğu kişilerle tartışıyor. Bu sırada çıkan arbedede Onmaz'a tabancayla ateş ediliyor.

Merkez Yüreğir ilçesindeki otogarda 12 Temmuz'da çıkan kavgada Göksel Onmaz (56) tabancayla öldürülmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan V.Ç.G. (31), H.K. (26), O.B. (25), Y.Z. (21) ve F.Ş. (21), M.K. (22), C.A. (32) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.