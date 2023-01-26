Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkeli Mahallesi Gür Sokak'ta husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada, aynı aileden Okan A. (33), Fatma A. (42), Mehmet A. (24) ve Mehmet A. (56) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaynak: AA / Güncel kavga Kozan Adana Güncel Haberler

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