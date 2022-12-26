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Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Bulvarı'nda aralarında önceden husumet olduğu bildirilen iki grubun tartışması kavgaya dönüştü.

Bu sırada silahla ateş açılması sonucu U.K. kalçasından yaralandı.

Olaya karışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yaralı U.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, zanlılar ise polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Adana Güncel Haberler

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