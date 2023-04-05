Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Muzaffer Üzer (28) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel