Adana'da Silahlı Kavga: Zanlı Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişiyi yaralayan silahlı kavganın zanlısı S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, B.T. ile S.A. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.
Çanaklı Mahallesi'nde, dün B.T'nin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.
Olay
Çanaklı Mahallesi'nde, 9 Aralık'ta B.T. ile S.A. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.T. silahla yaralanmış, otomobille olay yerinden kaçan S.A. ise gözaltına alınmıştı.