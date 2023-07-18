Adana'da silahlı kavga: Tutuklananların sayısı 10'a yükseldi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla, soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 10'a yükseldi.