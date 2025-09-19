Adana'da Silahlı Kavga: Tır Şoförünün Yargılaması Devam Ediyor

Adana'da, kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan tır şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Adem T. ile tarafların avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, olayda öldürme kastının olmadığını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Söz alan sanık avukatı da olay günü sanık ile maktul arasında yaşanan diyaloğa ilişkin içinde görüntü bulunan flash belleği dava dosyasına sunarak, bu görüntülere ilişkin bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, olaya ilişkin sanık avukatının dava dosyasına sunduğu flash bellekteki görüntü ve konuşmalara ilişkin bilirkişi raporu alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kozan Caddesi'nde 2 Aralık 2022'de şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce ile tır şoförü Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Silahla yaralanan Yüce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan tır şoförü de tutuklanmıştı.