Adana'da silahlı kavga sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti
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Adana'da yaşanan silahlı kavga sırasında evinin terasında boynundan vurulan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da silahlı kavga sırasında, evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
30 Ekim'de, Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147 Sokak'ta, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanan Suriye Uyruklu Fatma Elsvadi, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel