Adana'da gündüz tarlada başlayan akşam mahallede devam eden kavgada silahlar konuştu, bir kişi tüfekle vurularak yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da silahlı Kavga : Bir şahsın vurulma anı kameraya yansıdı

ADANA - Adana'da gündüz tarlada başlayan akşam mahallede devam eden kavgada silahlar konuştu, bir kişi tüfekle vurularak yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki grup arasında tarlada bir tartışma yaşandı. Aynı mahallede oturduğu öğrenilen kişiler akşam kavgaya devam etti. Kavga sırasında bir kişi, şahsa pompalı tüfeğin tersiyle vurdu, ardından ayaklarına ateş açarak yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri de şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

O anlar güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.