Adana'da silahlı kavga: Bir kişi öldü, bir kişi tutuklandı

Adana'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi tutuklandı. Kavga sonucunda bir kişi ağır yaralandı.

ADANA'da 25 Haziran'da iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada Sinan Elma'yı (21) tabancayla vurarak öldüren Mahmut Gencer (21) yakalandı. İfadesinde "Evimizi bastılar. Kendimizi korumak için ateş açtım" diyen Gencer, tutuklandı.

Olay, 25 Haziran'da saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun E. (30) yanına kuzeni Sinan Elma ve arkadaşı Azad Y.'yi (21) alarak kendisine borçlu olan Mehmet Z.'nin (43) evinin önüne gitti. Alacaklısını gören Mehmet Z., kuzeni İbrahim Halil Z. (21) ve Umut Z.'yi (18) yanına alarak evinin önüne çıktı. Burada iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet Z.'nin evinin penceresinden karşı gruba tabancayla ateş açıldı. Çıkan arbedede Sinan Elma tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesiyle göğsünden ve çenesinden, İbrahim Halil Z. ise bıçakla bacağından yaralandı.

Ağır yaralanan Elmas, yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bacağından yaralanan İbrahim Halil Z. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Elmas, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu belirlenen farklı adreslere düzenlediği operasyonla Sinan Elma'yı tabancayla vuran şüpheli Mahmut Gencer'in yanı sıra Mehmet Z., Umut Z., hastanede tedavisi biten İbrahim Halil Z., Dursun E. ve Azad Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden Dursun E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğerleri adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Evimizi bastılar. Kendimizi korumak için ateş açtım" dediği öğrenilen Gencer çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.