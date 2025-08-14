Adana'da Silahlı Kavga: 4 Zanlı Operasyonla Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 4 zanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkocağı Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kimsenin yaralanmadığı silahlı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya karıştığı iddiasıyla M.P, F.K, O.B. ve C.E'yi operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, kavgada kullanıldığı değerlendirilen silahlar da ele geçirildi.

Bu arada, taraflardan birinin iki katlı müstakil evin üst katından karşı gruba silahlarla ateş açması ve polislerin olay yerine gelmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.