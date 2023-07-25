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Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

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Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, akşam saat 18.45 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hasım olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucunda 3 kişi vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 18.45 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hasım olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucunda 3 kişi vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

Seyhan kavga Adana Koza Güncel Haberler

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