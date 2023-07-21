Adana'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Şüpheli Yakalandı

Adana'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Aydın Daş ve Adnan Omay hayatını kaybetti. Kavgayı başlatan telefon konuşmasında ise Mehmet Omay'ın Daş'a küfür ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da akraba iki grup arasında çıkan, Aydın Daş (53) ile Adnan Omay'ın (40) öldüğü silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli yakalandı. Kavgayı başlatan telefon konuşmasında Mehmet Omay'ın (36), Daş'a, "Siz bizim hasımlarımızla iş birliği yapıp, bizi satıyorsunuz" dediği ortaya çıktı.

Olay, 6 Temmuz saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Aydın Daş ile akrabası Mehmet Omay, telefonda tartıştı. Bunun üzerine Omay ile ağabeyi Adnan Omay, yeğeni Muhammet Yılmaz Omay (21) ve arkadaşı Emrah Silindir (43), Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti. Omay ile beraberindekiler, Daş ve yeğenleri Kemal Daş (27), Baran Özgül (27) ile Zülfü Barış Özgül (22) ile karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar, yaşanan arbedenin ardından birbirlerine tabancayla ateş açtı. Aydın Daş ile Adnan Omay vurulurken, şüpheliler ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Daş ile Omay, hayatını kaybetti.

Bu arada, görgü tanıklarının ifadesine göre, kavgayı başlatan telefon konuşmasında Mehmet Omay'ın, Aydın Daş'a, "Siz bizim hasımlarımızla iş birliği yapıp, bizi satıyorsunuz" dediği, bunun üzerine küfürleştikleri ortaya çıktı.