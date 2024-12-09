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Adana'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası, yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı ve yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çanaklı Mahallesi'nde B.T. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

S.A'nın tabancayla ateş açması sonucu B.T. yaralandı.

S.A, B.T'nin evinin önüne gelerek birkaç el daha ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.T, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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