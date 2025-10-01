Haberler

Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abidin Taktaş (62) müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
