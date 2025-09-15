Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İhsan T. ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen babası tutuksuz Sadullah T. ile müştekiler, bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan İhsan T, olay günü çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşi Emine T'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E'nin evine gittiğini belirtti.

Eşinin ailesinin çocuğunu göstermediğini, kayınbiraderi Fuat E'nin de kendisine silah doğrulttuğunu öne süren İhsan T. şöyle devam etti:

"Fuat E'ye olay yerinde elinde silah varken engel olmak istedim. Ailemi ve beni öldürmekle tehdit ettiler. Fuat E. ile elinde silah varken arbede yaşadım. Kendimi ve ailemi korumak adına hedef almadan ateş ettim. Kimseyi öldürmek ya da yaralamak gibi amacım yoktu. Daha önce silah bile kullanmamıştım. Halil V'nin yaralandığını bile polis merkezinde öğrendim. Babam olay yerinde darbedilmiştir. Benim ve ailemin kimseye zarar verme niyeti yoktu. Ölmemek ve ailemi korumak adına mücadele ettim. Emniyete kendim teslim oldum. Yaşanan olaylar nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Diğer sanık Sadullah T. ise olay yerinde dünürü Vakkas E'nin kendisine saldırdığını, oğlu İhsan T'nin de elinde silah bulunan Fuat E'ye engel olmaya çalıştığını iddia etti.

Fuat E'nin vurulduğunu görmediğini savunan Sadullah T, "Oğlum İhsan T'yi kimseyi öldürmesi için azmettirmedim. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Biz o eve elimizde tatlı ile gittik. Herhangi bir huzursuzluk çıkarma amacımız yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Müşteki Bakiye E. ise olay yerinde oğlunun silah çektiğini görmediğini öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, bu celseye katılmayan tanıkların bir sonraki duruşma beyanlarının alınmasına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İhsan T, 15 Mart'ta ailesiyle boşanma aşamasındaki eşi Emine T'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E'nin Demetevler Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Eşinin evde bulunmadığı sırada çocuğunun gösterilmediğini ileri süren İhsan T, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile tartışmıştı. Sokakta devam eden tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla ateş açılması sonucu İhsan T'nin kayınbiraderi Fuat E, kayınpederi Vakkas E, kayınvalidesi Bakiye E. ile kavgayı ayırmak isteyen Halil V. yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fuat E. hayatını kaybetmiş, kavgada silahı kullandığı belirtilen ve olay yerinden kaçan İhsan T, 17 Mart'ta polise teslim olmuştu. İhsan T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, babası Sadullah T. ise serbest bırakılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık İhsan T'nin kayınbiraderi Fuat E'ye yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, kayınpederi Vakkas E, kayınvalidesi Bakiye E'ye yönelik eylemleri nedeniyle iki kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, kavgayı ayırmak isteyen Halil V'yi yaralaması nedeniyle de "olası kastla silahla yaralama" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi, azmettirici olduğu öne sürülen Sadullah T'nin ise "silahla kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan ise 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.