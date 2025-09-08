Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1'i tutuklu 2 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis talebiyle dava açıldı.

Demetevler Mahallesi'nde 15 Mart'ta Fuat E'nin (38) hayatını kaybettiği, annesi Bakiye E. (63), babası Vakkas E. (65), komşusu Halil V'nin (35) yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 17 Mart'ta tutuklanan İhsan T. (25) ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen babası tutuksuz Sadullah T. (45) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık İhsan T'nin ailesiyle boşanma aşamasındaki eşi Emine T'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E'nin Demetevler Mahallesi'ndeki evine gittiği belirtildi.

Eşinin evde bulunmadığı sırada çocuğunun gösterilmediğini ileri süren İhsan T'nin, kayınbiraderi Fuat E, kayınvalidesi Bakiye ve kayınpederi Vakkas E. ile tartıştığı anlatılan iddianamede, sokakta kavgaya dönüşen tartışmada, sanığın tabancayla kayınbiraderi Fuat E'yi öldürdüğü, kayınpederi Vakkas E, kayınvalidesi Bakiye E. ile kavgayı ayırmak isteyen Halil V'yi yaraladığı ifade edildi.

İddianamede, olay sırasında sanığın babası Sadullah T'nin oğluna "hepsini öldür" diyerek azmettirdiği de yer aldı.

Sanık İhsan T'nin kayınbiraderi Fuat E'ye yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, kayınpederi Vakkas E, kayınvalidesi Bakiye E'ye yönelik eylemleri nedeniyle iki kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, kavgayı ayırmak isteyen Halil V'yi yaralaması nedeniyle de "olası kastla silahla yaralama" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, azmettirici olduğu öne sürülen Sadullah T'nin ise "silahla kasten öldürmeye azmettirme", suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan ise 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Olay

İhsan T, 15 Mart'ta ailesiyle boşanma aşamasındaki eşi Emine T'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E'nin Demetevler Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Eşinin evde bulunmadığı sırada çocuğunun gösterilmediğini ileri süren İhsan T, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile tartışmıştı. Sokakta devam eden tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla ateş açılması sonucu İhsan T'nin kayınbiraderi Fuat E, kayınpederi Vakkas E, kayınvalidesi Bakiye E. ile kavgayı ayırmak isteyen Halil V. yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fuat E. hayatını kaybetmiş, kavgada silahı kullandığı belirtilen ve olay yerinden kaçan İhsan T, 17 Mart'ta polise teslim olmuştu. İhsan T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, babası Sadullah T. ise serbest bırakılmıştı.