Haberler

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 sanığa dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 4 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklardan ikisi tutuklu, yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında dava açıldı.

Akarcalı Mahallesi'ndeki sokakta 1 Şubat 2025'te iki grup arasında çıkan kavgada Yunus Tekin'in (23) öldüğü, Salih O. ve annesi Züleyha O'nun yaralandığı olaya ilişkin tutuklanan Salih O. ve Sedat T. ile tutuksuz Hüseyin K. ve Celal K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Salih O. ile tartışan Süleyman K'nin olay yerine kardeşleri Hüseyin K. ve Celal K. ile arkadaşı Yunus Tekin'i çağırdığı, taraflar arasında çıkan kavgada Hüseyin K'nin havaya ateş ettiği, Celal K'nin de Salih O'ya bıçakla saldırıp yaraladığı belirtildi.

İddianamede tabancayla Salih O. ve annesi Züleyha O'yu yaralayan Yunus Tekin'in, Sedat T. ve Salih O'nun tabancayla yakın mesafeden açtığı ateş sonucu öldüğü anlatıldı.

Sanıklardan Sedat T. ve Salih O'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 19'ar yıldan 36'şar yıla kadar, Hüseyin K'nin "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar, Celal K'nin ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
Polislerle böyle alay ettiler! Koşarken bir anda yere düştü

Polisle böyle alay ettiler! Vatandaşa doğru koşarken kayıp düştü
Mezarlığın altından hazine fışkırdı! Üzerinde Samsun yazıyor

Mezarlığın altından hazine fışkırdı! Üzerinde o ilimizin adı yazıyor