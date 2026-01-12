Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında dava açıldı.

Akarcalı Mahallesi'ndeki sokakta 1 Şubat 2025'te iki grup arasında çıkan kavgada Yunus Tekin'in (23) öldüğü, Salih O. ve annesi Züleyha O'nun yaralandığı olaya ilişkin tutuklanan Salih O. ve Sedat T. ile tutuksuz Hüseyin K. ve Celal K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Salih O. ile tartışan Süleyman K'nin olay yerine kardeşleri Hüseyin K. ve Celal K. ile arkadaşı Yunus Tekin'i çağırdığı, taraflar arasında çıkan kavgada Hüseyin K'nin havaya ateş ettiği, Celal K'nin de Salih O'ya bıçakla saldırıp yaraladığı belirtildi.

İddianamede tabancayla Salih O. ve annesi Züleyha O'yu yaralayan Yunus Tekin'in, Sedat T. ve Salih O'nun tabancayla yakın mesafeden açtığı ateş sonucu öldüğü anlatıldı.

Sanıklardan Sedat T. ve Salih O'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 19'ar yıldan 36'şar yıla kadar, Hüseyin K'nin "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar, Celal K'nin ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.