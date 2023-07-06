Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olayın ardından iki şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada husumetlileri Resul Aydemir'i (17) öldürüp, Fatih Tekin'i (18) yaralayan Mehmet Ertem (29) ile Alaaddin Akman (30) tutuklandı.

Olay, 29 Haziran'da saat 19.00 sıralarında Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Resul Aydemir, arkadaşı Fatih Tekin'in kullandığı motosiklet ile husumetlisi Mehmet Ertem'in sokağına gitti. Aydemir, burada akrabaları ile sohbet eden Ertem ile yanındakilere tabanca ile ateş açtı. Ertem ile arkadaşı Alaaddin Akman da karşılık verince silahlı kavga çıktı. Mehmet Ertem, babası Selim Ertem (49), Alaaddin Akman, Resul Aydemir ve Fatih Tekin yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Resul Aydemir, hayatını kaybetti. Tedavileri tamamlanan Mehmet Ertem, Selim Ertem ve Alaaddin Akman, gözaltına alındı. Mehmet Ertem ile Alaaddin Akman'ın husumetlileri Resul Aydemir'e silahlı saldırı hazırlığında olduğu, evden ayrılacakları sırada sokakta karşılaşıp, çatıştıkları ortaya çıktı. Ertem ile Akman, Aydemir'in silahla geldiklerini görüp, kendilerini korumak için ateş açtıklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ertem ile Alaaddin Akman tutuklandı, Selim Ertem ise adli kontrol ile bırakıldı. Öte yandan Fatih Tekin'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi