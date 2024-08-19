Adana'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Toros Mahallesi'nde C.G. (35) ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Toros Mahallesi'nde C.G. (35) ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
C.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.