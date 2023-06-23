Adana'da silahlı gaspçılar yakalandı

Adana'da sokakta yürüyen 3 kişinin cep telefonlarını silah zoruyla gasp eden motosikletli şüphelilerden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

ADANA'da, yaklaşık 10 dakika içinde, sokakta yürüyen 3 ayrı kişinin cep telefonlarını, silah zoruyla gasbeden motosikletli şüphelilerden Polat Yıldız (26), polisi görünce kaçıp, damdan dama atlayarak girdiği 4'üncü evin banyosunda yakalandı. Olayda birlikte hareket ettiği Süleyman Işık (26) ise evinde gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şüphelinin çok sayıda suç kaydı çıktı.

Olay, 6 Haziran'da saat 06.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklete binen kasklı 2 şüpheli, mahallede seyir halindeyken, ilk olarak sokakta yürüyen M.D.'nin (16) önünü kesti. Şüphelilerden biri M.D.'ye tabanca doğrultup cep telefonunu aldı. Ardından şüpheliler, yine sokakta yürüyen N.G.'nin (28) önünü kesip tabancayla başına vurarak cep telefonunu gasbetti. Dakikalar sonra H.T.'nin (26) de önünü kesen şüpheliler, silah zoruyla cep telefonunu gasbedip kaçtı. Mağdurların ihbarıyla mahalleye gelen polis, yaklaşık 10 dakika içinde cep telefonlarını alıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.