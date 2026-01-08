Haberler

Adana'da silahlı çatışmaya karışan 7 zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, evden ve otomobilden silahlarla ateş açan 7 şüpheli tutuklandı. Olayda bir kişi hafif yaralandı. Yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ile bağlantılı bir zanlı da yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evden ve otomobilden birbirlerine silahlarla ateş açan 7 şüpheli tutuklandı.

Yenibey Mahallesi'nde 1 Ocak'ta, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden tabancalarla bir eve ateş açıldı. Evde bulunan 4 kişi de tabanca ve av tüfekleriyle otomobilde bulunanlara ateş etti.

Sokaktan geçtiği sırada iki grubun silahlı çatışmasının ortasında kalan M.O.E. (20) bacağına isabet eden kurşunla hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.O.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla evdeki Metincan Ç. (26), Orhan K. (43), Mustafa Ü. (29) ve Esef T. (32) ile otomobildeki Halil Efe S. (20), Halil Can R. (20) ve ağabeyi Gökhan R'yi (31) yakaladı.

İkamette ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, hassas terazi ve 129 mermi, otomobilde de ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Bu arada, gözaltına alınan zanlılardan Esef T'nin "uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
