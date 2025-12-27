Haberler

Adana'da sokak ortasında silahlı kavga; 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehane önünde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve Bekir A. (25), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tolgahan Akyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Berdan Balsak ve Bekir A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Balsak da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak'ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, kavgada silahla ateş açtığı öne sürülen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
