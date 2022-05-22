Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Kadir K'nin pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığını, özel bir araçla hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Ekipler, caddede yaptığı araştırmada olayda kullanılan pompalı tüfeğe ait olduğu değerlendirilen boş fişekler buldu.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title