Adana'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler

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Adana'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
Adana'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'da bir iş merkezinde göğsünden silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Adana'da bir iş merkezinde göğsünden silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir iş merkezinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, söz konusu yere ulaştıklarında kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin göğsünden silahla vurulduğunu belirledi.

Durumu ağır olan yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi ve yaralının kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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