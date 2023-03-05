ADANA'DA SİLAH ÜRETİLEN ÇİFTLİK EVİNE BASKIN

ADANA'nın Seyhan ilçesinde silah üretimi yapılan çiftlik evine baskında çok sayıda silah ile malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde silah üretimi yapılan çiftlik evine baskında çok sayıda silah ile malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde silah üretildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilip, ateşli silaha dönüştürüldüğünü, ardından da satışının yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, çiftlik evine baskın yaptı. Baskında Y.E.D. ile V.C.Ö. gözaltına alındı. Operasyonda 25 ruhsatsız tabanca, 51 ucu açılmış namlu, 25 tabanca sürgüsü, 26 ateşleme tertibatı, 24 icra yay ve mili, 23 sürgü tutma pimi, 36 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)