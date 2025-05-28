Adana'da Silah Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Adana'da Silah Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı
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Adana'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen iki kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Ekipler, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

ADANA'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen M.K. ve T.K. hakkında ihbar aldı. Ekipler 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada Kalaşnikof tüfek, ruhsatsız tabanca, el yapımı patlayıcı, 4 ruhsatsız tüfek, 375 mermi, çelik yelek, kar maskesi, pos cihazı, kredi kartı ve 2 bin 320 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Yusuf YILDIZ – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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