Adana'da Silah Operasyonu: AK-47 ve Tabanca Ele Geçirildi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde AK-47 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 18 yaşındaki K.C. tutuklandı.
Adana'da operasyonda AK-47 piyade tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir evde uzun namlulu silah ve tabanca bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda AK-47 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan K.C. (18) işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.