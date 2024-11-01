Adana'da Silah Operasyonu: 20 Silah ve 150 Şüpheli Yakalandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapılan operasyon ve denetimlerde 20 silah ele geçirildi ve farklı suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı. Ekipler, birçok adreste gerçekleştirdikleri aramalarda, yasa dışı yollardan temin edilmiş silahlar ve uyuşturucu buldu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde operasyon ve denetimlerde 20 silah ele geçirildi, farklı suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.
Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda adreste arama yaptı.
Ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 1'i kalaşnikof 5 tüfek, 15 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.
Ekipler, operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 150 zanlıyı yakaladı.