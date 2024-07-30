Üye Girişi
Haberler

Adana'da Silah Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da evine misafir gittiği arkadaşına tabancasını göstermek istediği sırada silahın kazara ateş etmesi sonucu evin 7 yaşındaki oğlu Zekeriya Yeşil hayatını kaybetti. İsa H., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da evine misafir gittiği arkadaşına tabancasını göstermek istediği sırada silahın kazara ateş etmesiyle evin 7 yaşındaki oğlu Zekeriya Yeşil'in vurularak hayatına kaybetmesine neden olan İsa H., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşil ailesinin İsa H.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, 24 Temmuz günü merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İsa H., beraberinde Ahmet D. ve Ömer B. ile evine misafirliğe gittiği Mehmet Yeşil'e yeni aldığı tabancayı göstermek istedi. İsa H.'nin tabancayı göstermek istediği sırada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, ev sahibinin oğlu Zekeriya Yeşil'e isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zekeriya Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan çocuğun cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

Olayın ardından İsa H. ile evde misafir konumunda bulunan Ahmet D. ve Ömer B., polis tarafından gözaltına alındı. Baba Mehmet Yeşil ve anne Arife Yeşil'in şikayetçi olmadığı şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde silahın kazara ateşlendiğini söyleyen İsa H. ile Ahmet D. ve Ömer B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Misafir Çocuk Adana Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken 'savaş' açıklaması

İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması

 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

 Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Bakmadan Geçme

Meclis tatile mi girdi, Meclis tatili ne zaman bitiyor 2024? 31 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Bağcılar, Bahçelievler, Ataşehir elektrik kesintisi! 31 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Sincan, Çubuk, Beypazarı elektrik kesintisi! 31 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 31 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 31 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 31 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 31 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Türkiye olimpiyatlarda kaç altın, gümüş ve bronz madalya aldı? Türkiye'nin madalya sayısı! Olimpiyat madalyası altın mı, değeri ne kadar? Yaylagül Yamazanova kimdir? Azerbaycanlı Yaylagül Yamazanova elendi mi? Fred'in sakatlık durumu nedir? Fred ne sakatlığı yaşadı, ne oldu? MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz ana kadroya kim girdi?
Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title