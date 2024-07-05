Adana'da silah kaçakçılığı yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı
Adana'da kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.
Adana'da silah kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, şüphelinin merkez Yüreğir ilçesinde olduğunu tespit etti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.