Adana'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 420 Tabanca Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 420 tabanca ele geçirildi. İlgili 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyon sırasında durdurulan tırda gizlenmiş silahlar polis kamerasınca kaydedildi.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 420 tabanca ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen bir grubu takibe aldı.

KOM ekipleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğüyle de irtibat kurarak çok sayıda silahın bulunduğu değerlendirilen seyir halindeki tırın peşine düştü.

Bunun üzerine ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Ceyhan ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Tırın kasasında yüklü traktörü ve tarım aletini inceleyen ekipler, çeşitli yerlere gizlenmiş ruhsatsız 420 tabanca ele geçirdi.

Bunun üzerine tırın sürücüsü H.E. (36) ve yanındaki A.E. (20) gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bu kişilerle bağlantılı oldukları belirlenen A.E. (22) Şırnak'ta, M.D. (24) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan tır sürücüsü H.E. ve yanındaki A.E, "silah ve mühimmat ticareti" suçlamasıyla Ceyhan Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden A.E. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, H.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, durdurulan tırda arama yapılması, aracın kasasında yüklü traktörün lastikleri ve motor bölümüyle tarım aletine gizlenmiş ruhsatsız silahların bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında

İran'dan İsrail'e atılan füzelerin en net görüntüsü
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Ali Koç gözünü kararttı! 90 milyon euroluk golcüyle görüşmeler başladı
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü

İran'ın füzelerini, kaydederken, felaketi yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.