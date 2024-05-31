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Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 28 fişek ele geçirildi. Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 28 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kalaşnikof Yumurtalık Piyade Adana Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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