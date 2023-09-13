Adana'da Silah Atölyesine Operasyon: 45 Tabanca ve Malzemeler Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda bir adreste yasa dışı silah imalatı yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 45 tabanca, 1 av tüfeği ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.