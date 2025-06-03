Adana'da Sigara Denetimleri Başladı

Adana'da farklı illerden gelen çapraz denetleme ekipleri kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin, Osmaniye ve Hatay İl Sağlık Müdürlüklerinden görevlendirilen personel, kentteki kafe ve restoranlarda kapalı alanlarda sigara içme yasağına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.