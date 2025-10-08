Haberler

Adana'da şiddetli rüzgar okulun çatısının bir kısmını uçurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, okulun çatısının bir kısmı uçtu.

İlçede öğle saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.

Mahmutlu Mahallesi'ndeki Kozan Şehit Öğretmen Lütfi Ölmez Ortaokulu'nun çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları okul bahçesine düştü.

Olay sırasında öğrencilerin derste olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
