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Adana'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi

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Adana'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında ambulans kullanılamaz hale geldi.

Adana'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 01 DMV 37 plakalı ambulansın motor kısmından Aladağ-İmamoğlu yolunda seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında ambulans kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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