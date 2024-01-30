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Adana'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi

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Adana-Ankara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tırda yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye bildirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Adana'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Adana- Ankara Otoyolu'nda sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Tır, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Ankara Adana Olaylar Ulaşım Kaza Yaşam Güncel Haberler

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