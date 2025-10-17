Adana'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Adana'da seyir halindeki bir tırın dorsesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çalılık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Adana'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki tırın dorse kısmı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik mevkisinde alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorsesinden ayırdı.
Bu sırada tırın dorse kısmına yayılan yangın, rüzgarın etkisiyle çalılık alana da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dorse ve çalılık alandaki yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel