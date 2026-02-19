Haberler

Adana'daki Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yoğun yağışlar sebebiyle Seyhan Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Valilik, kontrollü su tahliyeleri sırasında vatandaşların dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Adana'da yağışlar nedeniyle seviyesi yükselen Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi yapılacağı bildirildi.

???????Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana geldiği belirtildi.

Barajda kontrollü olarak su tahliye işlemlerinin yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye süresince Seyhan Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağından, nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimlerinde, tarım alanlarında ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA " / " + Ömer Yıldız -
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Apartmanda patlama! 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Enkazdan gelecek bir ses bekleniyor
Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var

Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var