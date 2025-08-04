Adana'da Sevgilisinin Ailesine Saldırı Hazırlığında Olan Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sevgilisinin ailesine karşı bir silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Muhammed K., polisin takibiyle yakalanarak tutuklandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi bulunan şüpheli, olayın ardından değişiklik yapmak için üst üste iki kıyafet giymişti.

ADANA'da birlikteliklerine karşı çıkan sevgilisinin ailesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Muhammed K. (36), 2 farklı kıyafet ve mont giymiş halde motosikletle seyir halindeyken polisin takibiyle yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen Muhammed K. tutuklandı.

Olay, 1 Ağustos saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek hava sıcaklığına rağmen mont giyinip, inşaat eldiveni takan Muhammed K. ile bindiği plakasız motosikleti kullanan arkadaşı Ümit K.'yi (38) şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık 2 kilometre süren takibin ardından motosikletin önünü kesip, şüphelileri yakaladı. Motosikletten indirilen Muhammed K.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.

ÜST ÜSTE 2 KIYAFET GİYMİŞ

Sevgilisinin ailesinin, birlikteliklerine karşı çıktığı öğrenilen Muhammed K.'nin, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed K.'nin, yapacağı saldırıdan sonra görünümünü değiştirmek için üst üste 2 kot pantolon ve 2 tişört giydiği, yüzünü gizlemek için de kask taktığı saptandı. Sorguya alınan Muhammed K., ifadesinde, "Sevdiğim kızın ailesinin tutumu nedeniyle duygusal sorunlar yaşıyordum. Bu nedenle silahı taşıyordum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammed K. tutuklandı, arkadaşı Ümit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Ümit K.'ye 'plakasız motosiklet kullanmak' suçundan 15 bin 709 lira ceza kesildi.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü

Şoför valizin hareket ettiğini gördü, içini açınca şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira ve Devrim Özkan Bodrum'da aşka geldiler

Ayrılık fazla sürmedi! Bodrum'da aşka geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.