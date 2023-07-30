Adana'da Serinlemek İçin Giren 10 Kişi Boğuldu

Adana'da sıcak havalarda serinlemek için sulama kanalı, göl, deniz ve nehre giren 10 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Her yıl ortalama 30 kişinin boğularak öldüğü Adana'da güvenlik önlemlerine rağmen boğulma vakaları devam ediyor.

Adana'da bu yıl serinlemek için sulama kanalı, göl, deniz ve nehre giren 10 kişinin boğulduğu öğrenildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan ve nemden bunalan özellikle çocuk ve gençler, serinlemek için sulama kanalı, deniz, göl ve nehre giriyor. Ancak bu çoğu zaman çocuk ve gençlerin ölümüyle sonuçlanıyor. Her yıl ortalama 30 kişinin boğularak öldüğü Adana'da, bu yıl sıcakların başlamasından sonra 10 kişi boğularak hayatını kaybetti. Son olarak Yumurtalık ilçesinde denize giren bir kişi ile Aladağ ilçesinde Küp Şelalesi'ne giren bir kişi boğularak can verdi. Güvenlik görevlilerinin boğulmaların önüne geçmek için bir dizi çalışma yapmasına rağmen her yıl ölümler devam ediyor. - ADANA