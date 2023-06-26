Adana'da Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne giren Suriye uyruklu bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne giren kişi boğuldu.
Suriye uyruklu Ala El Sattuf (20) arkadaşlarıyla gezmek için Güzelyalı Mahallesi baraj gölü kıyısına gitti.
Serinlemek için göle giren Sattuf'un bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölde arama çalışması başlattı.
Sualtı polisinin gölden çıkardığı Sattuf'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Sattuf'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel