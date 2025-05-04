Adana'da Sepetli Motosiklet Kazası Anbean Kaydedildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde, sepetli motosikletin yaya geçidinden geçerken otomobile çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu devrilmesi ve kazanın bir araç kamerasınca kaydedilmesi dikkat çekti. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sepetli motosikletin devrildiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.
Fevzipaşa Mahallesi'nde Ö.T'nin kullandığı plakası belirlenemeyen sepetli motosiklet, yaya geçidinden geçerken otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet devrildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel