Adana'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen sanık, 9 yıl 7 ay hapis ve 70 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık M.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince 4 Mart 2023'te Acıdere Mahallesi'nde durdurulan otomobildeki sanığın montunda sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, benzer suçlardan kaydı olan M.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunmasında uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia eden sanık ise tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 7 ay hapis ve 70 bin lira adli para cezası verdiği M.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.