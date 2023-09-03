Adana'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 222,82 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 222,82 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Onur ve Sümer mahallelerindeki ikametlere operasyon düzenledi.
Adreslerde 222,82 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Polis ekipleri, zanlılar Abdullah K. (22), Berat İ. (27) ve Burak A'yı (34) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.