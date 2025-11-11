Haberler

Adana'da Semt Pazarında Silahlı Kavga: İki Can Aldı

Güncelleme:
Adana'da bir semt pazarında meydana gelen silahlı kavgada, olayla ilgisi olmadan kurşunların hedefi olan meyveci Yusuf Solmaz ve tantunici Talip Çelikten hayatını kaybetti. Kavga sırasında yarasına tampon yapmak için giden Solmaz, vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ADANA'da semt pazarındaki silahlı kavgada kurşunların hedefi olup, hayatını kaybeden meyveci Yusuf Solmaz'ın (49), ilk anda vurulan ve yine kendisini gibi yaşamını yitiren tantunici Talip Çelikten'in (55) yarasına tampon yapmak için yanına gittiğinde vurulduğu ortaya çıktı. Solmaz'ın ağabeyi Abdullah Solmaz, "Şüpheliler arabaya binip kaçarken, kardeşim de vurulana yardım etmek için yanına gidiyor. Bir süre sonra tekrar gelip, yine ateş açıyorlar. Kardeşim o sırada vuruluyor. Vurulan kimsenin olayla ilgisi yok" dedi.

Olay, 8 Kasım'da Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre; isimleri öğrenilemeyen yeğenler, pazarcı esnafı dayılarından alacaklarını alamayınca İstanbul'dan Adana'ya geldi. Dayı ile yeğenleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmayan ve yol kenarında seyyar tezgahta tantuni satan Talip Çelikten ile meyve satan Yusuf Solmaz ve 5 kişiye isabet etti. Şüpheliler kaçarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelikten ile Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

MEYVE VE SEBZELERİ HALA DURUYOR

Yusuf Solmaz'ın cenazesi, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Solmaz'ın, kavganın ilk anlarında tabancayla vurulan Çelikten'in yarasına tampon yapmak için yanına gittiği ve bu sırada vurulduğu ortaya çıktı. Ayrıca Solmaz'ın, oturduğu mahallede satacağı meyve ve sebzeleri satın almak için semt pazarına gittiği öğrenildi. Solmaz'ın satın aldığı ürünlerin de hala elektrikli bisikletin sepetinde durduğu görüldü.

'MERHAMET DOLU, GÜZEL BİR İNSANDI'

Duydukları üzüntü nedeniyle kardeşinin ürünlerine dokunamadıklarını belirten Abdullah Solmaz, "Kavga sırasında bir taraf, pazarın içine doğru kaçıyor, diğerleri de arkalarından ateş ediyor. O sırada tantunici vuruluyor. Şüpheliler arabaya binip kaçarken, kardeşim de vurulana yardım etmek için yanına gidiyor. Bir süre sonra tekrar gelip, yine ateş açıyorlar. Kardeşim o sırada vuruluyor. Vurulan kimsenin olayla ilgisi yok. Benim kardeşim merhamet dolu, çok güzel bir insandı. 3 çocuğu var. Kızlarından biri, İzmir'de okuyor. Şimdi nasıl okuyacak, kim arkalarında duracak?" diye konuştu.

'KATİLLERİ BULUNSUN'

Katillerin en ağır cezayı almalarını istediğini söyleyen Solmaz, "Pazara 10 dakika geç gitse ya da 10 dakika erken çıksa, başına bir şey gelmeyecekti. Bu kavga öğle saatlerinde olsaydı, pazar daha kalabalık olacağı için daha çok kişi ölürdü. Biz önce Allah'ı sonra devleti biliriz. Bu kadar silahın, pazarın ortasında ne işi var? Bir çocuk yetiştiriyorsun, bir maganda kurşununa gidiyor. Kardeşimin katilleri bulunsun, en ağır cezayı alsınlar istiyoruz" dedi. Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
