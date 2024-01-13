Adana'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi

ADANA - Adana'da sivil toplum örgütleri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ile Filistin için yürüyüş düzenledi.

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ve İsrail saldırıları altında bulunan Filistin için Adana'da yürüyüş düzenlendi. Yüreğir ilçesinde bulunan Asri Mezarlık önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile 'Şehitlerimiz ve Filistin için yürüyoruz' yazılı pankart taşıdı. Yürüyüş sırasında, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atıldı.

ABD Adana Konsolosluğu yakınında son bulan yürüyüşün ardından konuşan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, terör örgütünün güvenlik güçlerine saldırıları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına tepki gösterdi. Eraslan, "Memleketimize kast eden, emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze' de soykırım yapanlar aynı. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız" dedi.

Öte yandan Eraslan, Gazze'deki saldırıların biran önce durması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluk düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. İşgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımlar acil bir şekilde atılmalı" ifadelerini kullandı.

Kalabalık basın açıklamasının ardından slogan atarak dağıldı.