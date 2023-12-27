Adana'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için mevlit programı düzenlendi
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için Merkez Sabancı Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Vatandaşlar, programda ikindi namazını kıldıktan sonra şehit askerler için mevlit okudu ve dua etti. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve birçok vatandaş katıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesince, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için mevlit programı düzenlendi.
Program için Merkez Sabancı Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar ikindi namazını kıldı.
Namazın ardından şehit askerler için mevlit okundu, dua edildi.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve vatandaşlar katıldı.